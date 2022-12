Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Freitag (02.12.2022) oder Samstag (03.12.2022) die Fensterscheiben von Fahrzeugen eingeschlagen, die in der Kronenstraße und in der Tölzer Straße abgestellt waren. Einbrecher schlugen zwischen Freitag, 08.00 Uhr und Samstag, 06.30 Uhr jeweils die Fenster auf der Beifahrerseite eines schwarzen Mercedes-Benz sowie eines schwarzen VW Passat ein, die in einer öffentlichen Garage an der Kronenstraße geparkt waren. Sie durchsuchten die Fahrzeuge, stahlen nach bisherigem Stand allerdings nichts. Bei einem schwarzen Mercedes-Benz, der in der Tölzer Straße abgestellt war, schlugen Unbekannte am Sonntag, zwischen 15.00 Uhr und 16.45 Uhr ebenfalls die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Sie stahlen eine Umhängetasche, in der sich unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich des Falls in der Kronenstraße beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter +4971189903100 und bezüglich des Falls in der Tölzer Straße beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter +4971189903600 zu melden.

