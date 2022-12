Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Diebinnen gaukeln Hilfsbereitschaft vor - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Unbekannte haben am Samstagnachmittag (03.12.2022) eine 83 Jahre alte Frau an der Stadtbahnhaltestelle Österreichischer Platz bestohlen. Die 83-Jährige befand sich gegen 15.00 Uhr an der Haltestelle auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Rathaus, als drei unbekannte Frauen sie ansprachen. Sie boten ihr an, beim Treppenaufgang mit ihrem Rollator zu helfen. Die Seniorin klappte daraufhin den Rollator zusammen und eine der Frauen trug diesen die Treppe hoch. Offenbar gelang es den Diebinnen dabei unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche der Seniorin sowie eine weitere Tasche aus dem Rollator zu stehlen. Die Frauen sollen alle etwa 160 Zentimeter groß gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Wollmützen und medizinische Masken. Die Frau, die den Rollator trug, hatte eine olivgrüne Winterjacke an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

