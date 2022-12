Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Gefahrenbremsung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsdelikts, das sich am Samstagabend (03.12.2022) auf der Bundesstraße 10 ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge soll ein 23 Jahre alter Fahrer eines schwarzen Smarts gegen 18.45 Uhr, zwischen Wangen und Hedelfingen, den schwarzen Audi eines 34-Jährigen überholt und anschließend derart ausgebremst haben, dass dieser eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Auch ein dahinterfahrendes Fahrzeug musste offenbar stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den Smart-Fahrer kurz darauf in der Willy-Brandt-Straße. Zeugen, insbesondere die Insassen des hinter dem Audi fahrenden Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell