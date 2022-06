Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Restaurant

Leichlingen (ots)

Am Mittwoch (01.06.) gegen 01:37 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in ein Restaurant auf der Hochstraße in Leichlingen ein. Dabei durchsuchten sie die Gaststätte nach Wertgegenständen und entfernten sich unerkannt und ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die zwei Täter konnten von einer Videoüberwachungskamera erfasst werden. Trotzdem konnte bislang nicht geklärt werden, wie sich die Täter Zutritt zu dem Objekt verschafften.

Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (bs)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell