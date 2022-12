Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Duo nach Raub festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (04.12.2022) einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 29-Jährigen in der Friedrichstraße ausgeraubt zu haben. Der 29-Jährige hielt sich gegen 02.45 Uhr vor einer Bar auf. Dort soll ihn der 26-Jährige unvermittelt in den Schwitzkasten genommen, seine Brieftasche geraubt und diese im Anschluss an seinen 17-jährigen mutmaßlichen Komplizen übergeben haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen, die sich zwischenzeitlich in die Bar begeben hatten, fest. Der 26-Jährige wehrte sich bei seiner Festnahme derart, dass ein 22 Jahre alter Polizeibeamter leichte Verletzungen erlitt. Die polizeibekannten 17 und 26 Jahre alten marokkanischen und palästinensischen Tatverdächtigen wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

