Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (03.12.2022) einen 23-jährigen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ein ebenfalls 23 Jahre alter Mann musste am Freitag (02.12.2022) gegen 23.10 Uhr nach dem mutmaßlichen Konsum von Rauschgift in der Spreuergasse ärztlich versorgt werden. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung entdeckten die Beamten in einem Wohnhaus an der Spreuergasse, das zuvor in den Fokus der Ermittlungen rückte, unter anderem mehr als 150 Ecstasy-Tabletten, Kleinmengen verschiedener Betäubungsmittel sowie Verpackungsmaterial. Weitere Ermittlungen führten die Beamten zum Wohnort des 23 Jahre alten Tatverdächtigen, dem vorgeworfen wird, Besitzer des für den Verkauf vorgesehenen, in der Spreuergasse gelagerten Rauschgifts zu sein. Die Ermittler nahmen ihn am Samstag gegen 02.50 Uhr in seiner Wohnung an der Schwabstraße fest. Der deutsche Staatsangehörige wurde noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

