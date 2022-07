Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Mülheim/Mosel (ots)

Am Mittwoch, den 27.07.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Veldenzer Straße in Mülheim/Mosel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Dienstfahrzeug der Deutschen Post AG stand in Höhe der Bushaltestelle geparkt, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den rechten Außenspiegel abfuhr und die Unfallstelle verließ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 oder per E-Mail pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen.

