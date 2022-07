POL-PDWIL: Durchführung von Fahrzeug- und Personenkontrollen

Wittlich (ots) - Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 23.07.2022 und Sonntag, 24.07.2022, wurde in Bitburg durch bislang unbekannte Täter ein Bagger der Marke "Caterpillar" entwendet. Der Bagger wurde durch das geschädigte Unternehmen an einer Baustelle an einem Wirtschaftsweg, welche sich in der Verlängerung der Heinrichstraße befindet, abgestellt. Die Baustelle liegt in unmittelbarer Nähe zur stark frequentierten B51 und ist von dort gut einsehbar. Mögliche ...

