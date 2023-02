POL-DU: Stadtgebiet: Mutmaßlicher Taxi-Räuber identifiziert und in U-Haft

Duisburg (ots) - Zwei Seniorinnen sind am Mittwoch (01. Februar) Opfer von Trickbetrügern geworden. Gegen 14 Uhr gaben sich zwei Männer als Telekommitarbeiter aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung einer 81-Jährigen an der Kaiserswerther Straße. Bei vermeintlichen Arbeiten in der Wohnung erbeuteten sie die EC-Karte der Bewohnerin. Wenig später stellte ...

mehr