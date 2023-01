Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mutmaßlicher Räuber in U-Haft

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat einen mutmaßlichen Räuber gestellt. Der 23-Jährige soll bereits an Silvester (31. Dezember) zwischen 8:30 und 11 Uhr erst einer Frau nach dem Geldabheben am Automaten Bargeld geraubt und schließlich einer 69-Jährigen die Handtasche gestohlen haben.

Die Fälle im Detail:

Gegen 8:30 Uhr hob eine 71-jährige an einem Bankautomaten an der Königgrätzer Straße Geld ab. Nur wenige Minuten später sprach sie ein Mann an, richtete ein Messer auf sie und forderte ihre Tasche. Er nahm sich das Bargeld aus dem Portemonnaie und verschwand.

Etwa anderthalb Stunden später (gegen 10 Uhr) wurde einer 69-Jährigen an einer Bushaltestelle im Bereich des Böninger Parks die Handtasche entrissen. Der Täter lief durch den Park davon.

In beiden Fällen gaben Zeugen und Geschädigte der Polizei gute Beschreibungen und Hinweise auf die Fluchtrichtung des Täters. Beamte konnten kurz nach der Tat an der Bushaltestelle im Bereich der Tiergartenstraße einen Verdächtigen stellen. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass er für beide Taten als dringend tatverdächtig gilt. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts einer schweren räuberischen Erpressung und eines Raubes.

