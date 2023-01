Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Räuber flüchtet mit Handy - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Auf dem Weg zu einem Freund ist ein 16-Jähriger am Dienstagnachmittag (3. Januar, gegen 17:30 Uhr) auf der Straße Alte Schanze ausgeraubt worden. Ein Fremder sprach den Jugendlichen an, als dieser mit seinem Handy gerade einen E-Scooter entsperren wollte. Mit erhobener Faust habe er das Handy des 16-Jährigen gefordert und sei dann mit dem Telefon in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, kurze schwarze Haare, grauer Pullover, schwarze Hose. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

