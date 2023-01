POL-DU: Rhein/Düsseldorf: Wasserschutzpolizei erwischt Steuermann mit offenem Haftbefehl

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagmittag (2. Januar, 12:30 Uhr) eine 71-Jährige auf der Straße Am Burgacker, Ecke Am Mühlenberg ausgeraubt. Die Frau berichtete der Polizei, dass sie zuvor Geld in einer Bankfiliale abgehoben und die Scheine in einen Briefumschlag gelegt hatte. Plötzlich sei ein Mann auf sie zugelaufen, habe ihr eine schwarze Pistole an ...

mehr