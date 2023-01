Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche am Wochenende

Am Silvesterwochenende (31. Dezember/1. Januar) waren in der Stadt einige Einbrecher unterwegs. Für die folgenden Fälle sucht die Polizei Zeugen:

In Homberg hat sich ein Einbrecher am Silvesterabend gegen 21:15 Uhr auf der Birkenstraße an der Eingangstür eines Hauses zu schaffen gemacht. Er ist gescheitert.

Zwischen 18:45 Uhr und 2:15 Uhr brachen Unbekannte über die Terrasse in ein Haus an der Marienburger Straße in Bergheim ein. Sie durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck und Bargeld.

Auch auf der Schwanenstraße in der Altstadt hatte es ein Einbrecher auf Schmuck abgesehen. Er stahl die Beute zwischen 13 und 1 Uhr aus einer Wohnung im ersten Stock. Über ein Garagendach kletterte er zum Küchenfenster hoch und hebelte es auf.

Auf der Weststraße in Beeck hat am Neujahrstag ein Unbekannter zwischen 17 und 18 Uhr versucht in eine Wohnung einzubrechen. Nachbarn bemerkten einen schlanken Mann im Hausflur. Er trug dunkle Kleidung und ein Oberteil mit einem Schriftzug in orange.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

