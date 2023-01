POL-DU: Huckingen: Alkohol am Steuer - Auto überschlägt sich bei Unfall

Duisburg (ots) - Zwei Frauen sollen bereits am Freitagmittag (30. Dezember, gegen 12 Uhr) eine Seniorin auf der Walther-Rathenau-Straße bestohlen haben. Die Täterinnen sprachen die 93-Jährige vor ihrer Haustür an, als diese gerade vom Einkaufen zurückkam. Sie folgten der Frau in den Hausflur und behaupteten zunächst, einen anderen Bewohner des Hauses besuchen zu ...

