POL-DA: Darmstadt: Gravierende Mängel bei Buskontrolle/26 Stunden am Steuer-7800 Euro Sicherheitsleistung fällig

Erbach (ots) - Am 18.10.2022 ereignete sich um 18:58 Uhr in Erbach an der Kreuzung Martin- Luther- Straße/ Goethestraße ein Verkehrsunfall. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Ein Fahrzeugführer wurde verletzt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Erbach (Tel.: 06062/9530) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

