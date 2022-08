POL-SN: Menschliche Überreste im Schweriner See aufgefunden

Schwerin (ots) - Montagnachmittag kam es im Zusammenhang mit den Fahrkartenkotrollen in einer Straßenbahn in Schwerin zu einem Angriff gegen einen Kontrolleur. Der Vorfall hat sich in der Straßenbahnlinie 2 nahe der Haltestelle Platz der Jugend gegen 15:20 Uhr ereignet. Ein 25-jähriger Marokkaner hatte zwar einen Zahlungsnachweis jedoch keine aktuelle Fahrkarte zur ...

mehr