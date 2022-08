Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fensterscheiben beschädigt

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht vom 11.08.2022 auf den 12.08.2022 beschädigten unbekannte Täter sechs Glaselemente einer Firma in der Forstgasse in Zella-Mehlis. Dafür warfen die Täter Steine an die Fenster. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei Hinweisen zu den Tätern melden Sie sich bitte im Inspektionsdienst Suhl.

