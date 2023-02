Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Handy und Geld geraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (4. Februar, gegen 2:05 Uhr) sollen drei Unbekannte einen 23-Jährigen am August-Bebel-Platz ausgeraubt haben. Der Moerser berichtete der Polizei, dass er plötzlich aus einem Taxi gezogen worden sei und die Angreifer ihn geschlagen und getreten hätten. Mit Geld und Handy flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Karl-Marx-Straße. Die Verdächtigen sollen 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Zwei sollen mit einer hellen Jeans sowie einer schwarzen Jacke bekleidet und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell