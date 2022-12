Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Pkw getreten

Kaiserslautern (ots)

Mutwillig haben unbekannte Täter in der Ziegelstraße ein Auto beschädigt. Der graue Dacia Duster parkte zwischen Sonntag, 16:30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in Höhe der Hausnummer 20. Als der Halter am Montag zu seinem Wagen ging, entdeckte er eine Delle in der hinteren linken Fahrzeugtür. Den Spuren nach haben unbekannte Täter gegen die Tür getreten. Es war ein Fußabdruck erkennbar. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen ist, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250 an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße. |elz

