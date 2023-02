Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Mit drei vollen Einkaufswagen geflüchtet - Polizei fasst Supermarkt-Diebe

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Freitagabend (3. Februar, 19:45 Uhr) zwei Diebe (20 und 28) und eine Diebin (27) gefasst. Mitarbeiter eines Lebensmittel-Discounters riefen die Polizei zur Filiale "Auf der Höhe", weil die Frau drei vollgepackte Einkaufswagen durch den Eingangsbereich nach draußen geschoben hat - ohne die Ware zu bezahlen. Das war möglich, weil sich dort ihre männlichen Komplizen aufgehalten und somit den Schließmechanismus der Türen manipuliert haben.

Auf dem Parkplatz hat das Trio die Lebensmittel und Co. in einen silbernen Seat eingeladen. Als sich ein Kunde dem Auto in den Weg stellte und somit die Verdächtigen vor der Flucht hindern wollte, soll der 20-jährige Fahrer davon gefahren sein. Der Zeuge sprang zur Seite. Er blieb unverletzt.

Im Rahmen der Fahndung haben zivile Einsatzkräfte die Flüchtigen an der Harmoniestraße gestellt. Dort durchsuchten die Polizisten auf richterliche Anordnung die Wohnung der Beschuldigten. In den vier Wänden fanden die Beamten weiteres Diebesgut (Kosmetikartikel). Sie stellten sämtliche Sachen sowie den Seat sicher - außerdem den Führerschein des Fahrers. Das Trio muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

