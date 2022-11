POL-HAM: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Hamm-Westen (ots) - Eine 52-jährige Autofahrerin flüchtete am Dienstag, gegen 15.35 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße. Ein 12-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin konnte ermittelt werden. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen. An der Einmündung zur Langen Straße bog eine in ...

mehr