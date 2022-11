Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer

Hamm-Westen (ots)

Eine 52-jährige Autofahrerin flüchtete am Dienstag, gegen 15.35 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße. Ein 12-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin konnte ermittelt werden. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen. An der Einmündung zur Langen Straße bog eine in gleiche Richtung fahrende 52-Jährige mit ihrem Audi nach rechts ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Die Frau hielt zunächst an und stieg mit ihrem Beifahrer aus. Nachdem dieser kurz mit dem Jungen gesprochen hatte, stiegen die Insassen wieder in das Auto und fuhren davon. Der 12-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Gegen die 52-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell