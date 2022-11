Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrrad aus Tiefgarage entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 13. November, um 4 Uhr, brach ein unbekannter Mann in eine Tiefgarage an der Marker Allee ein.

Durch das Beschädigen eines Lichtschachtes stieg der unbekannte Einbrecher in die Tiefgarage ein, gelangte in den Fahrradkeller und stahl dort ein Fahrrad - anschließend fuhr er auf dem Rad aus der Tiefgarage heraus.

Während seiner Tat wurde der Einbrecher videografiert.

Der unbekannte Mann ist zirka 1,80 Meter groß, zwischen 35 Jahre und 45 Jahre alt, hat eine normale Statur und kurze dunkle Haare. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug dunkle Halbfingerhandschuhe.

Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Email unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell