Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Über 60 Tuben Zahnpasta: Flüchtige Diebe werden festgenommen

Hamm-Pelkum (ots)

Mehr als 60 Tuben Zahnpasta, Shampooflaschen, Zahnbürsten und Zigaretten waren am Freitag, 11. November, gegen 12.45 Uhr, die Beute von drei Dieben in einem Discounter an der Kamener Straße.

Während ihres Diebeszuges wurden die Täter von einem Zeugen dabei beobachtet, der die Polizei verständigte und einen Dieb bis zum Eintreffen der Beamten festhielt - zwei der Diebe flüchteten. Die beiden flüchtigen Ladendiebe konnten im Rahmen der Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizei in ihrem Fahrzeug gestellt werden. In dem Auto konnte ein Teil des Diebesguts aufgefunden werden.

Die Männer im Alter von 33 Jahren, 31 Jahren und 21 Jahren wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. (ds)

