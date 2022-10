Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Siershahn. Verkehrskontrollen zur Nachtzeit

Siershahn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit von 23.30 Uhr bis 01.30 Uhr, führte die Polizei Montabaur eine Kontrolle in der Bunzlauer Straße in Siershahn durch. Dabei wurden neben drei Geschwindigkeitsverstößen auch ein Schlagring sichergestellt, je eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes festgestellt und geahndet. Zum Schutz der Bevölkerung und der Sicherheit im Straßenverkehr muss mit regelmäßigen Verkehrskontrollen auch zur Nachtzeit gerechnet werden.

