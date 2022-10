Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Hund

Montabaur (ots)

Montabaur - Am Dienstag, den 25.10.2022, gegen 08:00 Uhr befuhr ein PKW die B 49 aus Richtung Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Im Bereich der Abfahrt Niederelbert/ Horressen lief plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug erfasst. Zeugen die den Unfall bemerkt haben werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden. Es wird insbesondere nach einer Frau gesucht, welche an der Unfallstelle angehalten und sich um den angefahrenen Hund gekümmert hat.

