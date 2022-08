Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nach Brand am Galgenberg im Juli - Ermittlungen dauern an - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es in der Nacht zum 21.07.2022, gegen 01:00 Uhr, zu einem Brand in einem Waldstück am Galgenberg kam, dauern die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache weiter an.

Die Ermittler gehen derzeit von einer fahrlässigen Begehung aus. Zwischenzeitlich hatte sich ein Zeuge gemeldet, der angab, dass er vorher ein Feuerwerk aus Richtung des Brandortes wahrgenommen habe.

Die zuständigen Beamten fragen daher: Wer kann eventuell weitere Hinweise auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der besagten Nacht geben? Sind jemanden womöglich Personen aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei eindringlich vor dem unachtsamen Umgang mit Gegenständen, die Brände verursachen können. Gerade bei der anhaltenden Trockenheit kann z.B. das achtlose Wegschnippen von Zigarettenkippen zu dramatischen Folgen führen. Ferner kann das Abstellen von Fahrzeugen mit heißen Abgasanlagen auf trockenem Untergrund zur Entzündung der Vegetation führen. In der Natur entsorgte Glasflaschen oder Scherben können wie ein Brennglas wirken. Auch auf das Abbrennen von Unkraut sollte bei Trockenheit verzichtet werden.

