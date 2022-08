Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L 410 zwischen Rössing und Giften

Hildesheim (ots)

Barnten, L 410, Gemarkung ICE-Brücke (lü) Am Dienstag, 09.08.2022, gegen 14.45 Uhr, befährt ein 51-jähriger aus Sarstedt mit seinem Pkw Dacia Duster die Straße von Rössing nach Giften. Als er die Abfahrt nach Barnten passiert hatte, soll ihm in einer Rechtskurve ein Pkw entgegengekommen sein. Dieser Pkw habe sich bereits geringfügig auf der Seite des Sarstedters befunden, so dass es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel kam. Da der 51-Jährige die Seitenscheibe der Fahrertür geöffnet hatte, folgen ihm anschließend Glassplitter ins Gesicht und verursachten blutende Wunden. Der Verursacher fuhr jedoch einfach weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnten Spiegelteile vom Verursacher aufgefunden werden. Erste Ermittlungen dazu ergaben, dass es sich beim Verursacher vermutlich um einen Pkw VW Polo gehandelt haben muss. Weitere Ermittlungen und Auswertungen dauern zur Zeit an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, unter Tel.-Nr.: 05066/0850 zu melden.

