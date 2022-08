Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in der Hohlstraße, 31028 Gronau (Leine) - Zeugenaufruf!

Hildesheim (ots)

(beh) 31028 Gronau (Leine), Hohlstraße Ecke Steintorstraße, Mittwoch, 10.08.2022 06:46 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrer eines Gespanns aus LKW und Anhänger befuhr die Hohlstraße in Gronau, um an deren Ende nach Rechts in die Steintorstraße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache touchiert er den linksseitig am Fahrbahnrand abgeparkten PKW der Geschädigten an der zur Straße gewandten Fahrzeugseite. Nach dem Unfall entfernt sich der Fahrer des LKW-Gespanns unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Auf Grund des Hinweises einer aufmerksamen Bürgerin konnten bereits erste Ermittlungsansätze bezüglich des Verursachers festgestellt werden.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu dieser Unfallflucht sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell