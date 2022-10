FW-EN: Schwerer Motorradunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Sprockhövel (ots) - Am Freitagabend wurden Einsatzkräfte um 18:06 Uhr zu einer Not-Türöffnung in der Straße "Am Brelo" gerufen. Die Feuerwehr musste die Tür der entsprechenden Wohnung gewaltsam öffnen. Im Anschluss konnte die Person rettungsdienstlich versorgt werden. Am Samstag wurde gegen 17:40 Uhr eine Ölspur auf der Quellenburgstraße gemeldet. Eine Kontrolle der Feuerwehr verlief negativ. Am frühen ...

