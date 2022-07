Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Trickdiebstahl "Shoulder Surfing" in St. Ingbert - Rohrbach

St. Ingbert - Rohrbach (ots)

Am 15.07.2022, gegen 09:00 Uhr, wurde eine 83-jährige Rentnerin in einer Bank in St. Ingbert-Rohrbach, in der Oberen Kaiserstraße, zum Opfer vom sogenannten "Shoulder Surfing". Ein bislang unbekannter Täter manipulierte zunächst den Kartenleser eines Auszugdruckers. Als die Geschädigte in der Folge den vermeintlich defekten Auszugsdrucker nicht bedienen konnte, bot der unbekannte Täter seine Hilfe an und brachte sie dazu ihre EC-Karte in den Geldausgabeautomaten zu stecken, um schließlich den Kontostand abfragen zu können. Bei der folgenden PIN-Eingabe sah der Täter zu und entwendete im Anschluss durch einen Trick die EC-Karte der Geschädigten. Er überzeugte die Geschädigte davon, dass der Geldausgabeautomat ihre Karte wohl aufgrund eines Defekts einbehalten hätte. Wenig später hob der Täter seinerseits Bargeld im unteren 4-stelligen Bereich vom Konto der Geschädigten ab. Der Sachverhalt wurde erst später bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, niemals die eigene PIN in Gegenwart unbekannter Personen zu sagen oder einzugeben. Mögliche Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell