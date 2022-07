Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Skimming an einem Geldausgabeautomat in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Montagmorgen, 11.07.2022 gegen 07:15 Uhr, kam es in einer Bankfiliale in der Poststraße in St. Ingbert zur Manipulation an einem Geldautomaten. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, durch Anbringen eines Kartenlesegerätes und einer Kamera, Kontodaten rechtswidrig zu erlangen. Durch eine aufmerksame Kundin konnte die Tat rechtzeitig entdeckt und der Polizei gemeldet werden. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass es bislang zu keinem finanziellen Schadenseintritt gekommen ist. Die Ermittlungen der Fachdienststelle beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken dauern an. Mögliche Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell