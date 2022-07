POL-IGB: Diebstahl eines Rollers in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Im Tatzeitraum vom 09.07.2022, 20:15 Uhr bis zum 10.07.2022, 11:40 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Anwesen in der Fliederstraße in St. Ingbert einzubrechen. Hierzu versuchte der Täter die Hauseingangstür aufzuhebeln. Der Täter erlangte in der Folge keinen Zugang zum Anwesen, so dass ausschließlich Schaden an der Hauseingangstür entstand. Der Gesamtschaden befindet sich im ...

