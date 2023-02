Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zigarettenstummel führt zu Rauchentwicklung in Pflegeheim

Delmenhorst (ots)

Nach einer Rauchentwicklung in einem Pflegeheim in Delmenhorst wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Die Feuerwehr wurde am Dienstag, 21. Februar 2023, gegen 09:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand zu einer Pflegeeinrichtung in den Pestalozziweg in Delmenhorst entsandt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Brand eines Papierkorbs, nachdem eine 63-jährige Bewohnerin den Rest einer glühenden Zigarette in diesem entsorgt hatte. Dieser hatte zu einer Rauchentwicklung geführt, welche den Brandmeldealarm des Pflegeheims ausgelöst hatte.

Das Feuer beschränkte sich auf den Papierkorb. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die 63-jährige Bewohnerin wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützung erhielten sie von der Ortsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell