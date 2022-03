Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve, Hinterm Hagen

Zwei BTM-Fahrten in der Nacht

Coesfeld (ots)

In der Nacht vom 28.02. auf den 01.03.2022 hielt die Polizei, im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen, gleich zwei Autofahrer an bei denen sich während der Kontrolle Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergaben. Einmal auf der Straße Valve einen 29-jährigen Bulderner und einmal einen 22-jährigen Dülmener auf der Straße Hinterm Hagen in Lüdinghausen. Bei beiden bestätigte sich der Verdacht durch einen durchgeführten Drogenvortest. Den Autofahrern wurde auf der Polizeiwache in Lüdinghausen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

