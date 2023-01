Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Baustelle

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

Im Zeitraum von 27.01.2023, 18:00 Uhr bis zum 28.01.2023, 11:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein Akkuschrauber der Marke Hilti von einer frei zugänglichen Baustelle, welche sich in der Pestalozzistraße in 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf befindet, entwendet. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

