POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Taschendiebstählen

Am 28.01.2023 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu zwei Taschendiebstählen. Zunächst befand sich eine 74-Jährige aus Neustadt/W. im Zeitraum von 12:00 - 12:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W.. Im Verlauf des Einkaufes wurde durch bislang unbekannte Täterschaft der Geldbeutel der Dame aus deren am Körper getragenen Handtasche entwendet. Eine 77-Jährige erledigte im Zeitraum von 12:20 Uhr bis 12:50 Uhr ihren Einkauf in einem Discounter in der Talstraße in 67434 Neustadt/W.. An der Kasse bemerkte die Dame letztlich, dass aus ihrer Handtasche ebenfalls der Geldbeutel entwendet wurde. Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

