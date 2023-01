Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gurtverstoß führt zu Führerscheinentzug

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.01.2023 um 11:40 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus der VG Bad Bergzabern mit seinem PKW in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Verlauf der Kontrolle konnte durch die eingesetzte Beamten starker Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,67 Promille, weshalb diesem in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren wurde dessen Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun muss sich der 44-Jährige in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

