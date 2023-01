Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bad Dürkheim (ots)

Am 27.01.2023 gegen 20:00 Uhr wurde ein PKW mit polnischem Kennzeichen in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 39-jährige Fahrer seit dem Jahr 2020 seinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Aufgrund dessen hätte der Fahrer seinen PKW spätestens im Jahr 2021 in Deutschland ummelden lassen müssen. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige bzgl. eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

