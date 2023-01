Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle endet in mehreren Strafanzeigen

Bad Dürkheim (ots)

Am 27.01.2023 gegen 12:45 Uhr wurde in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 16-jährige Fahrer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Das Kleinkraftrad ist mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h eingetragen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrers konnte Cannabis in Form eines "Joint" festgestellt werden. Des Weiteren konnte in der Jackentasche des Fahrers ein Schlagring, sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Den Fahrer erwarten nun diverse Strafanzeigen u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei der Durchsuchung des 16-jährigen Sozius konnte ebenfalls ein Schlagring in der Jackentasche festgestellt werden. Auch ihn erwartet nun eine Strafanzeige bzgl. des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Eltern der beiden wurden entsprechend über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

