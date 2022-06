Polizei Braunschweig

POL-BS: Ehrliche Finderin gibt mehrere Tausend Euro bei der Polizei ab

Braunschweig (ots)

Braunschweig,

20.06.2022

In einem Einkaufswagen wurden mehrere Tausend Euro aufgefunden.

Eine 46-jährige Braunschweigerin war Montag Vormittag im Braunschweiger Norden einkaufen. Als sie ihren Einkaufswagen zurückstellen wollte, bemerkte sie in einem anderen Einkaufswagen eine Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich mehrere Tausend Euro. Nach Rücksprache mit dem Filialleiter des Supermarktes brachte sie die Geldbörse zur Polizei. Die Beamten suchen nun nach dem Eigentümer des Geldes. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

