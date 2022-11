Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Freitag oder Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Hovermannstraße. Über ein Fenster gelangten sie in das Gebäude und nahmen Schmuck mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitagnachmittag und Samstag, kurz nach Mitternacht, hebelten Unbekannte eine Wohnungstür am Lambertusplatz auf. Die Täter durchsuchten die Räume und Schränke nach Beute. Aus einer Kommode im Schlafzimmer nahmen sie Bargeld mit. Aus dem Wohnzimmer nahmen sie eine Kreditkarte und eine Spielekonsole mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Dorsten

Am Samstag zur Tageszeit kletterten Unbekannte über einen Zaun an der Borkener Straße. Von hier aus gelangten sie in den Garten eines Einfamilienhauses. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Mit Schmuck und Uhren flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

An der Bertolt-Brecht-Straße brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Über eine Terrassentür gelangten die Täter am Samstag in das Haus. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie aus dem Haus.

An der Ellinghorster Straße brachen Unbekannte in ein Vereinsheim ein. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Sonntag. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter zwei Vorhängeschlösser mit und flüchteten.

Haltern am See

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Recklinghäuser Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter möglicherweise Kupferrohre mit.

Am Sonntag, gegen 20 Uhr, verschafften sich drei Unbekannte Männer Zugang zu einem Recyclinghof an der Straße Zum Ikenkamp. Aus Containern nahmen sie Kupferkabel und Alufelgen. Außerdem nahmen sie Werkzeuge, eine Schurre und eine Sackkarre mit. Die Männer wurden von einer Überwachungskamera erfasst. Eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen liegt noch nicht vor.

Herten

Am Graben kletterten Unbekannte am Freitag um 18 Uhr auf einen Balkon und öffneten hier die Balkontür. Beim Betreten des Innenraums rief eine Bewohnerin im Nebenraum um Hilfe, sie hatte die Täter beim Einbruch gehört. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor.

Marl

In der Nacht zu Freitag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Haus am Kuhlmannsweg. Über ein Wohnzimmerfenster gelangten sie in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter mindestens einen Tresor mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Mit Schmuck als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Spechtstraße. Der Einbruch passierte am Samstag zur Tageszeit.

Mit einer Gartenschere schnitten Unbekannte die Rollade einer Terrassentür an der Borkumer Straße auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Tür und gelangten so ins Haus. Der Einbruch passierte zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend. Eine genaue Auflistung der Beute steht noch aus.

Vermutlich ohne Beute flüchteten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen nach einem Einbruch an der Franz-Lehar-Straße in ein Einfamilienhaus. In dem Haus wurden Schränke und Schubladen nach Beute durchsucht.

Mit einem Mobiltelefon als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch aus einer Wohnung am Lipper Weg. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen brachen die Täter in die Wohnung ein und durchsuchten die Schränke nach Beute.

Recklinghausen

In der Nacht zu Samstag gelangten Unbekannte in Verkaufsräume an der Lise-Meitner-Straße. Die Täter nahmen Werkzeuge, Kupferrohre und Baumaterialien mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Freitag zur Tageszeit öffneten Unbekannte eine Wohnungstür an der Straße Plaßhofsbank. Die Täter durchsuchten gezielt das Schlafzimmer nach Beute. Aus einem Schrank nahmen sie Schmuck und Bargeld mit und flüchteten. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Sonntagabend, gegen 18:15 Uhr nutzte ein unbekannter Täter ein auf Kipp stehendes Schlafzimmerfenster, um in eine Wohnung an der Hertener Straße zu gelangen. Mit zwei Geldbörsen flüchtete er in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

