POL-PDNW: Ausgefallene Straßenbeleuchtung

Bad Dürkheim (ots) - Am 27.01.2023 gegen 20:00 Uhr wurde ein PKW mit polnischem Kennzeichen in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 39-jährige Fahrer seit dem Jahr 2020 seinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Aufgrund dessen hätte der Fahrer seinen PKW spätestens im Jahr 2021 ...

