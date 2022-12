POL-DN: Jugendliche auf dem Schulweg von Auto erfasst

Düren (ots) - Auf der Echtzer Straße in Mariaweiler haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (07.12.2022) ein Auto entwendet. Der Wagen war auf einer privaten Auffahrt geparkt. Der oder die Täter machten sich zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und 06:00 Uhr am Mittwoch an dem Wagen zu schaffen. Wie genau sie den Wagen öffnen und wegfahren konnten ist bislang unklar. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen BMW ...

