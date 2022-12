POL-DN: Auto in der Nacht entwendet

Düren (ots) - In der Weierstraße in Düren sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (07.12.2022) in ein Ladenlokal eingebrochen. Zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und 09:40 Uhr am Mittwoch verschafften sich Unbekannte durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Sie verwüsteten den Laden, steckten sich Kleidung und Accessoires ein und leerten zudem die Kasse. Die Täter machten damit Beute im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat ...

