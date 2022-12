POL-DN: Einbruch in Ladenlokal

Düren (ots) - In Gürzenich sind Unbekannte am Mittwoch (07.12.2022) in ein Wohnhaus in der Straße "Am Rölsdorfer Weg" eingebrochen. Die Täter waren zwischen 09:05 Uhr und 10:30 Uhr vor Ort. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu der Wohnung. Das Fenster liegt vorderseitig zur Straße hin. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem Schmuck, Sparbücher und Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Zeugen, ...

