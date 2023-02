Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Berauscht und ohne Führerschein unterwegs (08.02.2023)

Singen (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen haben am Mittwochabend einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der ohne Führerschein und zudem berauscht unterwegs war. Gegen 22 Uhr kontrollierten die Polizisten auf dem Sonnenblumenweg einen 27-jährigen Skoda-Fahrer. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergaben sich Anzeichen auf Drogenkonsum, was ein Vortest mit positivem Ergebnis bestätigte. Der 27-Jährige musste sein Auto stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell