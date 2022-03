Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe klauten doppelt

Suhl (ots)

Eine 18-jährige Frau und ihr 20 Jahre alter Begleiter betraten Mittwochnachmittag einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Sie steckten Waren im Wert von ca. 30 Euro unter ihr Baby, welches im Kinderwagen schlief. Anschließend wollten sie, ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Ein Detektiv bemerkte die Ladendiebe und stoppte sie am Ausgang. Die Polizei wurde informiert und die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Beiden weiteres Diebesgut, was sie zuvor in einem anderen Geschäft entwendet hatten. Das Pärchen erhielt eine Anzeige.

