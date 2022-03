LPI-SHL: Warnung vor Betrugsmasche "Sexhotline"

Schmalkalden (ots) - Bereits heute (entgegen der am Mittwoch gesteuerten Meldung) bis einschließlich nächsten Dienstag (08.03.2022) bleiben die Türen der Polizeistation Schmalkalden für den Besucherverkehr geschlossen. In Notfällen wählen Sie die 110. Zudem können Sie sich telefonisch an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Rufnummer 03696 591-0 wenden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

