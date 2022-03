LPI-SHL: Heute bis Dienstag - Polizeistation geschlossen

Themar (ots) - Ein Unbekannter betrat in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag ein Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Bahnhof" in Themar. Dort entwendete er ca. 50 Kilogramm Buntmetall in Form von Heizungsrohrabschnitten aus Kupfer. Das Grundstück selbst ist umzäunt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte ...

